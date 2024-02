Vitesco Technologies Group Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Stimmung und die Diskussion rund um die Aktie von Vitesco haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, so unsere Analyse. Die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für Vitesco war jedoch in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie jedoch als "gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Vitesco-Aktie mit einem Niveau von 76,72 als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 47,17, was auf eine "neutral" Einschätzung hindeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung von "schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der Kurs von 81,05 EUR eine Distanz von -6,34 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage auf. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +3,34 Prozent beläuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Auswertung erbrachte außerdem 2 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Vitesco auf Grundlage der aktuellen Analyse als "gut" eingestuft.