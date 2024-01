Vitesco Technologies Group Aktie: Keine Angst!

Die Vitesco-Aktie wird derzeit anhand der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 77,75 EUR, während der Aktienkurs bei 83 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,75 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 88,31 EUR, was einer Abweichung von -6,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 39,02, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 64,54 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen ist überwiegend negativ, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Die Analyse von Handelssignalen ergab sieben positive und keine negativen Signale, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Vitesco in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie weist auf ein "Neutral"-Rating hin. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".