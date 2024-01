Vitesco Technologies Group Aktie: Kaum zu glauben!

Die technische Analyse der Vitesco-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts zeigt unterschiedliche Bewertungen je nach Analysezeitraum. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 76,86 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 79,2 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Im Gegensatz dazu ergibt sich bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage ein gleitender Durchschnitt von 90,64 EUR, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. In der Gesamtbetrachtung erhält die Vitesco-Aktie somit ein neutrales Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Vitesco zeigen eine positive Veränderung. In sozialen Medien konnte eine tendenziell positive Stimmung festgestellt werden, was zu einer guten Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Diskussionsstärke registriert, die zu einer schlechten Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Vitesco daher auch hier ein neutrales Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch haben sich Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf Vitesco ausgetauscht. Statistische Auswertungen zeigen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Vitesco eine überkaufte Situation sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Vitesco-Aktie daher für diesen Punkt der Analyse als schlecht eingestuft.