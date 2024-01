Vitesco Technologies Group Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von sieben Tagen anzeigt. Er vergleicht die Aufwärtsbewegungen mit der Anzahl der Bewegungen insgesamt und reicht von 0 bis 100. Für Vitesco liegt der RSI bei 24,49, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der sich über einen Zeitraum von 25 Tagen erstreckt, liegt bei 67 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ, wie die Auswertung der letzten zwei Wochen zeigt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 7 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Anleger-Stimmung wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Vitesco-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 77,43 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 81,7 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 89,17 EUR liegt jedoch über dem letzten Schlusskurs (-8,38 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die einfache Charttechnik mit einer "Neutral"-Bewertung beurteilt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung für Vitesco in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse an der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.