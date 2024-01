Vitesco Technologies Group Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um herauszufinden, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Vitesco betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 5,68 Punkte, was darauf hindeutet, dass Vitesco derzeit überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 67,64, was bedeutet, dass Vitesco weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Vitesco also als "Gut" bewertet.

Bei der Beurteilung eines Aktienwerts spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität zu Vitesco eine erhöhte Aktivität, was als positiv bewertet wird. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten Wochen vermehrt negative Meinungen zu Vitesco geäußert wurden. Zudem wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich ein Bild von 4 positiven und 0 negativen Handelssignalen, was zu einer abschließenden Bewertung als "Gut" führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Vitesco bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Vitesco mit 82,1 EUR derzeit -8,54 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was als kurzfristig "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von +6,33 Prozent zum gleitenden Durchschnitt als "Gut" bewertet. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.