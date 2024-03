Vitesco Technologies Group Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vitesco-Aktie zeigt einen Wert von 100 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 79,82 über dem Wert von 70, was darauf hinweist, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Vitesco.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Vitesco in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Vitesco unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Vitesco verläuft aktuell bei 80,8 EUR. Der Aktienkurs selbst ging jedoch bei 69,5 EUR aus dem Handel, was einem Abstand von -13,99 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 80 EUR und einer Differenz von -13,13 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet demnach "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.