Vitesco Technologies Group Aktie: Chancenlos!

Während der letzten Wochen war in den sozialen Medien eine Zunahme positiver Kommentare über Vitesco zu beobachten, was auf eine positive Stimmung der Marktteilnehmer hinweist. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Vitesco wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem weiteren "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vitesco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 76,6 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 78,2 EUR liegt, was einer Abweichung von +2,09 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 91,4 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-14,44 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Unterm Strich erhält die Vitesco-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Vitesco. Insgesamt gab es neun positive und drei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Vitesco daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Vitesco von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vitesco-Aktie beträgt aktuell 74, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls überkauft (Wert: 74,92), was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Vitesco damit ein weiteres "Schlecht"-Rating.