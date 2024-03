Vitesco Technologies Group Aktie: Augen auf!

Die Vitesco-Aktie befindet sich derzeit 10,6 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 8,52 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vitesco-Aktie sowohl im Zeitraum der letzten 7 Tage als auch der letzten 25 Tage überkauft ist. Dementsprechend wird auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben.

In den sozialen Medien wurde die Aktie von Vitesco in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Jedoch wurden auch 4 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.