Vitaxel Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die technische Analyse der Fintech Scion ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,78 USD, während der Kurs der Aktie mit 2,25 USD um -19,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,42 USD, was einer Abweichung von -7,02 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht"-Wert einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Das langfristige Stimmungsbild erhält daher die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist die Fintech Scion eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Fintech Scion in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral angesehen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".