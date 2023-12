Vitasoy im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in letzter Zeit größtenteils positiv. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer grün an, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An einem anderen Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Die Redaktion bewertet die Aktie von Vitasoy daher insgesamt als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Vitasoy in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Vitasoy unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") zeigt sich, dass die Rendite von Vitasoy im vergangenen Jahr bei -52,97 Prozent lag. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (-9,64 Prozent) liegt Vitasoy damit um 43,33 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -9,81 Prozent, und Vitasoy liegt aktuell 43,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Vitasoy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

