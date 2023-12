Vitasoy Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Vitasoy-Aktie liegt aktuell bei 120,65, was 68 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 71 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage lässt sich feststellen, dass das Unternehmen nicht signifikant mehr oder weniger Aufmerksamkeit erhalten hat als üblich. Aus diesem Grund erhält die Vitasoy-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Im Hinblick auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vitasoy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,44 HKD. Da der letzte Schlusskurs bei 7,34 HKD liegt, weicht er um -35,84 Prozent vom Durchschnitt ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,97 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-18,17 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vitasoy-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) ergibt die Auswertung, dass der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 67 aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 71,62, was darauf hindeutet, dass die Vitasoy-Aktie überkauft ist und somit auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Vitasoy-Aktie sowohl in Bezug auf das KGV, das Sentiment und den Buzz, die technische Analyse, als auch den Relative Strength Index insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.