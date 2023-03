Vitalpin fördert touristische Projekte, die auf nachhaltige Energie setzen. Jetzt bewerben

Innsbruck (ots) -Gemeinsam mit ClimatePartner ruft der Verein Vitalpin erneut zu Bewerbungen für den Förderpreis „Vitalpin KlimaInvestment“ auf. Rund 65.000 Euro kommen regionalen Projekten zu Gute, die Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Alpenraum umsetzen. Der Schwerpunkt der aktuellen Ausschreibung ist nachhaltige Energie. Die Bewerbungsfrist endet am 31. März 2023.Von der alpinen Wirtschaft für die alpine Wirtschaft: Das Vitalpin KlimaInvestment sammelt finanzielle Mittel durch freiwillige Prämienzahlungen von Unternehmen und unterstützt damit die Umsetzung von Projekten, die zum Schutz des Klimas beitragen. Eine internationale Expertenjury, unter dem Vorsitz des ehemaligen EU-Kommissars Dr. Franz Fischler, wertet die eingereichten Projekte aus und entscheidet anhand eines Bewertungskatalogs über die Vergabe der Förderpreise. „Nach der erfolgreichen Umsetzung im vergangenen Jahr bin ich auch dieses Jahr gerne wieder Teil der Jury für den KlimaInvestment Förderpreis. Die ausgezeichneten Projekte haben gezeigt, dass viele Unternehmen verstanden haben, wie Nachhaltigkeit erfolgreich gemacht werden kann“, so Fischler.Waren die eingereichten Projekte und die zu erfüllenden Kriterien bisher divers, werden dieses Jahr Initiativen vor den Vorhang geholt, die durch gezielte Maßnahmen Energie einsparen, die Energieeffizienz steigern, erneuerbare Energieträger einsetzen oder diese Elemente miteinander verbinden. Projekte können unkompliziert durch einen kompakten online Bewerbungsbogen eingereicht werden.Die Alpen und der Tourismus sind eng miteinander verbunden und der Tourismus ist die Lebensgrundlage für viele Alpenbewohner. Er ist Treiber der Wirtschaft und für das Gros an Infrastruktur, von der auch die heimische Bevölkerung profitiert, verantwortlich. Roderich Urschler, Obmann von Vitalpin und Sarah Twardella, Projektleiterin von Vitalpin unterstreichen: „Da eine intakte Natur die Voraussetzung für ein gesundes Leben und einen zukunftsfähigen Tourismus ist, liegt es an uns allen sie zu schützen. Aus dieser Überzeugung heraus ist die Idee für unser KlimaInvestment entstanden“.„Auch dieses Jahr haben zahlreiche namhafte Unternehmen in den Fördertopf eingezahlt. Das zeigt uns, dass wir mit dem KlimaInvestment etwas geschaffen haben, das sich viele Unternehmen seit langem wünschen: Einen Beitrag zu leisten, um die Alpenregion klimafit und zukunftssicher zu machen. Mit dem KlimaInvestment von Vitalpin ist das nun seit dem letzten Jahr möglich“, so Jakob Sterlich, Geschäftsführer von ClimatePartner Austria.Interdisziplinär und hochkarätig besetzte JuryDie Einreichungen werden von einer kompetent besetzten Jury unter dem Vorsitz von Dr. Franz Fischler bewertet.Diese setzt sich zusammen aus FachexpertInnen aus den Bereichen Energie und Nachhaltigkeit:- Prof. Karl Rose, Aufsichtsrat der OMV & Aufsichtsratspräsident der Energie Steiermark- Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer, ehem. Vorstandsvorsitzende der Austrian Power Grid AG- Prof. Dr. Konrad Bergmeister, Ingenieur und Professor an der BOKU Wien- Dr. Willie Stiehler, Leiter der Energieagentur Ebersberg-München- Mag. Karin Huber-Heim, Mitgründerin und Direktorin des Circular Economy Forum- Mag. Alice Schmidt, Politik- & Unternehmensberaterin und Mitglieder der POW Science Alliance- Prof. Dr. Christian Baumgartner, Vizepräsident von CIPRA International & Professor an der FH Graubünden- Mag. Roderich Urschler, Obmann VitalpinEnergie als zentrales HandlungsfeldWarum der Schwerpunkt heuer auf dem Thema Energie liegt, erläutert Jurymitglied Prof. Karl Rose, Aufsichtsrat der OMV und Aufsichtsratspräsident der Energie Steiermark AG: „Dass es aktuell für viele Unternehmen so wichtig wie nie zuvor ist, energetisch gut aufgestellt zu sein, liegt auf der Hand. Auch bei den Bemühungen um die Verringerung der CO2-Emissionen spielt das Thema Energie mit Einsparungen und Effizienzmaßnahmen eine entscheidende Rolle. Daher ist es sehr sinnvoll Leuchtturmprojekte aus diesem Bereich besonders zu fördern und ihnen zudem eine Bühne zu bieten, damit möglichst viele von den vorhandenen Möglichkeiten erfahren.“Eingereicht werden können die Bewerbungen unter: Vitalpin KlimaInvestment (https://www.vitalpin.org/klimainvestment/klimainvestment2022/)Pressekontakt:Sarah TwardellaVitalpinBrixnerstraße 3, 6020 Innsbruckwww.vitalpin.orgsarah.twardella@vitalpin.orgOriginal-Content von: Vitalpin, übermittelt durch news aktuell