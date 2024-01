Vitality Products Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Aktie von Vitality Products wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Persönliche Produkte) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 43,56, was einem Abstand von 271 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 11,74 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Vitality Products über einen längeren Zeitraum zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine stabile Stimmung. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von Vitality Products in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -10 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Persönliche Produkte"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -35,74 Prozent, wobei Vitality Products mit 25,74 Prozent deutlich besser abschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung ("Gut") in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Aktie von Vitality Products liegt bei 0 %, was 4,37 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt Persönliche Produkte liegt. Aufgrund dieser niedrigen Dividenden erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Ausschüttungspolitik.