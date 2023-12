Vitality Products Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Vitality Products beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Vitality Products in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Vitality Products eine Rendite von 11,11 Prozent erzielt, was mehr als 32 Prozent über dem Durchschnitt der "Verbrauchsgüter"-Branche liegt. Im Vergleich zur "Persönliche Produkte"-Branche, die eine mittlere Rendite der letzten 12 Monate von -37,1 Prozent aufweist, erzielt Vitality Products mit 48,21 Prozent eine deutlich bessere Performance. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,04 CAD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,05 CAD eine Abweichung von +25 Prozent auf. Das führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,04 CAD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Vitality Products somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vitality Products bei 43,56, was über dem Branchendurchschnitt von 11,7 liegt. Diese Überbewertung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.