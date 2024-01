Vitality Products Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Aktie von Vitality Products wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 43,56 insgesamt 272 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Persönliche Produkte", der bei 11,72 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Vitality Products derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Persönliche Produkte") von 4,37 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Vitality Products mit einer Rendite von 11,11 Prozent mehr als 33 Prozent darüber. Die "Persönliche Produkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -39,57 Prozent. Auch hier liegt Vitality Products mit 50,68 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vitality Products-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,05 CAD) weicht somit um +25 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vitality Products-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.