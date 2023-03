Vitali Klitschko kritisiert Wagenknecht und Schwarzer

KIEW (dts Nachrichtenagentur) - Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, hat die Initiative der Linken-Abgeordneten Sahra Wagenknecht und der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer für Friedensverhandlungen mit Russland scharf kritisiert. "Das ist das Narrativ der Russen, das ist ein russischer Trick", sagte der frühere Boxweltmeister dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Wir sind bereit dazu, Kompromisse zu finden, aber erst dann, wenn der letzte russische Soldat das Gebiet der Ukraine verlassen hat."

Dann könne man sich an einen Runden Tisch setzen und mit Russland sprechen. "Einen Teil der Ukraine an Russland zu übergeben, ist aber kein Kompromiss." Zur Ukraine gehöre auch die Halbinsel Krim. "Die Krim ist ein Teil der Ukraine", so Klitschko.

