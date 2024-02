Vitalhub-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um den aktuellen Status eines Titels zu bewerten. Dabei wird untersucht, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Vitalhub wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 15,42 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 24,02 zeigt, dass Vitalhub überverkauft ist, und somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich bei Vitalhub eine negative Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo eine Tendenz zu negativen Themen festgestellt wurde. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen nimmt ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Vitalhub mit einem Kurs von 5.465 CAD inzwischen 25,34 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +69,72 Prozent liegt.

Die Analysteneinschätzung für Vitalhub zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auch aus der jüngsten Zeit liegen 2 Gut, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 5,88 CAD, was einer Steigerung um 7,5 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Vitalhub-Aktie damit eine "Gut"-Empfehlung aus technischer sowie aus Analystensicht.