Vitalhub Aktie: Jetzt wird es konkret!

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analysten Bewertungen für die Vitalhub-Aktie abgegeben. Von diesen waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Vitalhub-Aktie. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Vitalhub aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 4,5 CAD, was ein Aufwärtspotential von 15,68 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 3,89 CAD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, und je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Vitalhub-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,95 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (3,89 CAD) liegt somit deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,72 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Vitalhub-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Vitalhub liegt bei 82, was als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.