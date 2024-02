Purple Innovation Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung bewertet werden. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Ergebnisse zu Purple Innovation auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien über Purple Innovation diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für Purple Innovation liegt bei 24, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 33,37, was darauf hindeutet, dass Purple Innovation weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Somit wird das Wertpapier auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen im letzten Jahr für die Purple Innovation-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit erhält das Wertpapier im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,75 USD, was auf eine mögliche Steigerung um 87,07 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,47 USD) aus hindeutet. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Gut".

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien hat Purple Innovation langfristig eine starke Aktivität gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, daher wird für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis als "Gut" eingestuft.