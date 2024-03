Vital Farms Inc Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Diskussionen rund um das Unternehmen Vital Farms auf den sozialen Medien deuten auf eine positive Anlegerstimmung hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Bewertungen für Vital Farms abgegeben, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Es gibt 3 positive, 3 neutrale und keine negativen Meinungen. Trotzdem ergibt sich aus der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotenzial von -5,26 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie von Vital Farms im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage um +44,27 Prozent abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der aktuelle Kurs um +20,71 Prozent höher, was ebenfalls eine positive Bewertung zur Folge hat. Insgesamt erhält das Unternehmen also aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie im Moment als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch eine neutrale Einstufung, da der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Gut"-Einstufung.