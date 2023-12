Vital Farms Inc Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten vier Mal die Einschätzung "Gut", drei Mal die Einschätzung "Neutral" und kein Mal die Einschätzung "Schlecht" für Vital Farms vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im vergangenen Monat wurden eine "Gut"-Empfehlung und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Empfehlungen ausgesprochen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel kennzeichnet. Zudem erwarten die Analysten eine Entwicklung von 26,21 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 18,2 USD an.

Der Relative Strength Index (RSI) für Vital Farms liegt bei 47,03, was zu einer Einordnung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 31,81, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Vital Farms in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vital Farms-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,83 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,42 USD deutlich darüber liegt (Unterschied +12,39 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+16,95 Prozent Abweichung).

Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten, die Anleger-Stimmung und die technische Analyse eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Vital Farms-Aktie.