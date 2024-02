Vital Farms Inc Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI-Wert für Vital Farms liegt bei 37,42, was als "Neutral" eingestuft wird. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 39,8, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Hingegen wurde das Unternehmen im letzten Monat mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vital Farms-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Vital Farms von Analysten mit 3 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Das Kursziel liegt im Mittel bei 18 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 8,24 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut".

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs um +27,53 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs um +9,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Vital Farms-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die technische Analyse.