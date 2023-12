Vital Energy Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vital Energy - Canada-Aktie beträgt 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Vergleicht man dies mit dem 25-Tage-RSI von 42,11, ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Vital Energy - Canada.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielte die Aktie von Vital Energy - Canada in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,7 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -3,74 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +0,03 Prozent im Branchenvergleich. Im "Energie"-Sektor lag die Rendite bei -3,74 Prozent, wobei Vital Energy - Canada 0,03 Prozent darüber lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Vital Energy - Canada bei 0,24 CAD liegt, was 0 Prozent Entfernung vom GD200 (0,24 CAD) bedeutet und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,23 CAD, was einen Abstand von +4,35 Prozent bedeutet und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Vital Energy - Canada eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 73,78 Prozentpunkten bedeutet. Damit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, und die Ausschüttungspolitik des Konzerns erhält die Bewertung "Schlecht".