Vital Energy Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Vital Energy - Canada als neutral einzustufen ist. Der RSI7-Wert liegt bei 50, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet, und der RSI25-Wert beträgt 52, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Vital Energy - Canada-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,23 CAD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war mit 0,22 CAD um 4,35 Prozent niedriger, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Im Branchenvergleich erwirtschaftete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor eine Unterperformance von 21,26 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 1,26 Prozent, und Vital Energy - Canada liegt aktuell 21,26 Prozent unter diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vital Energy - Canada mit einem Wert von 10,75 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 67,71. Dies bedeutet eine Unterbewertung von 84 Prozent und führt zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung für die Aktie.