Vita Coco Company Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die technische Analyse von Vita Coco-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 25,58 USD, was nahe dem aktuellen Schlusskurs von 25,59 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 27,28 USD liegt jedoch über dem Schlusskurs, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird Vita Coco auf Basis trendfolgender Indikatoren als neutral bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung in Bezug auf Vita Coco. Dies führt zu einer guten Einschätzung des Unternehmens in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine geringe Diskussionsintensität und eine stabile Stimmung. Dies führt zu einer schlechten und neutralen Bewertung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten überwiegend positive Einschätzungen abgegeben, was zu einer guten langfristigen Bewertung führt. Allerdings erwarten sie eine negative Kursentwicklung, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.