Vita Coco Company Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Vita Coco-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 55,28 neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Vita Coco.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, häuften sich in den Kommentaren in den vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Vita Coco von 26,98 USD mit +7,23 Prozent Entfernung vom GD200 (25,16 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 27,34 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Vita Coco-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 5 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 24 USD, was einer "Schlecht"-Empfehlung von -11,05 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Vita Coco-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.