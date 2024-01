Vita Coco Company Aktie: So kann es gerne weitergehen!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Vita Coco insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wurde. Von den 7 Bewertungen waren 5 positiv, 2 neutral und keine negativ. Es gab keine neuen Analystenupdates in den letzten 30 Tagen.

Die Kursprognose für Vita Coco liegt bei 24 USD, was einem Abwärtspotenzial von -2,6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Empfehlung für das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von 24,64 USD um -9,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage -4,42 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Vita Coco zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität hat und die Stimmungsänderung kaum vorhanden ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes.

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Vita Coco gesprochen wurde, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen erhält Vita Coco insgesamt eine "Gut"-Bewertung.