Vita Coco Company Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral angesehen wird. Für die Vita Coco-Aktie liegt der RSI bei 50,8, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 60,02 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vita Coco-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 5,19 Prozent abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 27,33 USD und weist eine geringfügige Abweichung von -2,82 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Vita Coco in den letzten vier Wochen eine positive Stimmungsveränderung festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt jedoch keine signifikanten Veränderungen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Insgesamt erhält die Vita Coco-Aktie von der Analystenseite ein durchschnittliches Rating von "Gut", basierend auf 7 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten. Keine aktuellen Analystenupdates liegen vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um -9,64 Prozent fallen, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Zusammengefasst ergibt sich somit insgesamt ein "Neutral"-Rating von den Analysten für Vita Coco.