Visual China-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die technische Analyse der Visual China-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 16,7 CNH liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 14,56 CNH liegt, was einer Abweichung von -12,81 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 15,45 CNH über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,76 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung bezüglich der Aktie wird auch durch weiche Faktoren wie Kommentare in sozialen Medien beeinflusst. Obwohl die überwiegende Meinung negativ ist, wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Allerdings ist sie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Kommunikation im Netz hat die Aktie von Visual China in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.