Visual China Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Aktienkurs von Visual China verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,67 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt um 4,16 Prozent, was zu einer Underperformance von -14,83 Prozent für Visual China führte. Der Sektor "Telekommunikationsdienste" erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 6,26 Prozent, wobei Visual China 16,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Visual China-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Visual China mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 68,32 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt auf. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie aus heutiger Sicht weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Visual China im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel eine Dividendenrendite von 0,11 % aus, was 1,66 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 1,77 %. Der niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".