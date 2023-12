Visual China Aktie: Das war nicht abzusehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Visual China liegt bei 73,32 und entspricht in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV von 0 in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt der Abstand aktuell 0 Prozent. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Visual China derzeit bei 0,11 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,71 Prozent liegt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche beträgt -1. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Visual China-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) bescheinigt der Aktie von Visual China eine neutrale Einschätzung. Der RSI7 liegt bei 83,91 und der RSI25 bei 61,93, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Visual China bei 16,72 CNH liegt, während die Aktie selbst bei 14,18 CNH notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt -15,19 Prozent und zum GD50 für die vergangenen 50 Tage -7,86 Prozent, was zu einer Gesamtnote von "Schlecht" führt.