Visual China Aktie: Nach so langer Zeit …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedrigeres KGV deutet darauf hin, dass eine Aktie preisgünstiger ist. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche hat Visual China ein KGV von 69,85, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkurse zeigt Visual China im Vergleich zu anderen Unternehmen im Telekommunikationsdienstsektor eine Rendite von -6,29 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Internet- und Katalog-Einzelhandelsbranche liegt die Rendite von Visual China mit 8,8 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Visual China liegt bei 43,68, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird der Aktie daher in dieser Kategorie eine neutrale Einstufung vergeben.

In Bezug auf Dividenden hat Visual China eine Dividendenrendite von 0,11 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Internet- und Katalog-Einzelhandels einen geringeren Ertrag bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine schlechte Bewertung.

Die verschiedenen Bewertungen zeigen, dass die Aktie von Visual China in mehreren Bereichen als neutral oder schlecht eingestuft wird. Anleger sollten diese Aspekte bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.