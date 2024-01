Visual China Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Visual China schüttet eine Dividendenrendite von 0,11 % aus, was 1,63 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,74 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität bei Visual China festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der Visual China-Aktie aktuell bei 16,7 CNH liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (14,7 CNH) liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 15,42 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Visual China basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Visual China mit einem Wert von 73,32 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.