Visual China Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders negativ über Visual China diskutiert. An fünf Tagen überwogen jedoch positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Visual China insgesamt als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Visual China wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung festgestellt. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Aufgrund dieser Entwicklung wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Visual China in dieser Hinsicht daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Visual China bei 14,88 CNH liegt, was einer Entfernung von -5,16 Prozent vom GD200 (15,69 CNH) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 13,25 CNH. Hier ergibt sich ein Abstand von +12,3 Prozent, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird der Kurs der Visual China-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,67 Prozent erzielt hat, was 16,97 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die Rendite von Visual China um 15,77 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.