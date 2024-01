Visual China Aktie: Finger Weg!

Der Aktienkurs von Visual China hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt die Aktie um 9,61 Prozentpunkte darunter. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 31,36 Prozent, wobei Visual China aktuell 7,61 Prozentpunkte darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zu Visual China wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch vorwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher fällt die Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung auf "Neutral" aus.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Visual China in den vergangenen Wochen deutlich schlechter geworden ist, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Visual China eine Dividendenrendite von 0,11 % aus, was 1,6 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.