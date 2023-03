VisualVest startet individualisiertes Geschenkportal und ermöglicht Einzahlungen von Dritten ins Depot

Frankfurt am Main (ots) -VisualVest, Robo-Advisor und Tochterunternehmen von Union Investment, stellt eine Produktneuheit zur Einzahlung durch Dritte in ein bestehendes Depot vor. Mit "Geschenksparen" haben Anleger*innen erstmals die Möglichkeit, sich zu besonderen Anlässen Fondsanteile für ihre Geldanlage über ein individualisiertes Portal schenken zu lassen.Kunden und Kundinnen des Robo-Advisors richten für die Nutzung zunächst ein eigenes Geschenkportal passend zum Anlass - wie zum Beispiel Weihnachten, Geburtstag, Hochzeit oder Geburt des Kindes - ein. Hierfür können Nutzer*innen Textvorschläge anpassen und eine individuelle Nachricht an die Schenkenden eingeben. Der Link zum erstellten Geschenkportal wird anschließend mit Bekannten und Familie geteilt. Diese können dann unmittelbar über das Portal einen Geldbetrag einzahlen und eine persönliche Grußnachricht per Video, Text oder Bild hinterlassen."Durch die Individualisierung des Geschenkportals und der Grußnachrichten machen wir das Schenken von Fondsanteilen persönlich und emotional - anders als bei der Einzahlung eines vorgefertigten Gutscheins. Auf diese Weise verlieren Geldgeschenke ihr angestaubtes Image", sagt Katja Speck, Chief Marketing & Innovation Officer bei VisualVest. "Für unsere Junior-Depots zum Beispiel ist das eine tolle Möglichkeit, damit sich auch Großeltern sowie Paten und Patinnen über Geldgeschenke an der Geldanlage beteiligen können."Die geschenkten Geldbeträge fließen in Form von Fondsanteilen vollständig in das zuvor festgelegte Anlageziel. Die Nutzung von Geschenksparen ist für Kunden und Kundinnen kostenlos. Voraussetzung ist ein bestehendes Depot bei VisualVest.Über VisualVestVisualVest ist ein digitaler Vermögensverwalter. Das Unternehmen wurde 2015 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Union Investment Gruppe gegründet und kombiniert so die Finanzexpertise und Sicherheit einer der führenden Fondsgesellschaften Deutschlands mit der Flexibilität und Schnelligkeit eines FinTech-Start-ups. Private Anleger*innen können ihr Geld mit VisualVest in breit gestreute Portfolios aus ETFs oder nachhaltigen Investmentfonds anlegen. Auf Basis eines wissenschaftlichen Modells wird das Chancen-Risiko-Profil der Anleger*innen ermittelt und eine passgenaue Anlagestrategie angeboten. VisualVest ist zudem technischer Plattform-Anbieter der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.Pressekontakt:Vincent HammLeitung PR und Marketingpresse@visualvest.deOriginal-Content von: VisualVest, übermittelt durch news aktuell