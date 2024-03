Vistra Energy Aktie: Das ist einfach klasse!

Die technische Analyse der Vistra-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 33,95 USD, während der letzte Schlusskurs bei 60,9 USD liegt, was einem Unterschied von +79,38 Prozent entspricht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (43,52 USD) liegt auch hier der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt (+39,94 Prozent). Auf Basis dieser Werte erhält die Vistra-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Analysten bewerten die Aktie langfristig ebenfalls positiv, wobei von insgesamt 18 Analysten 1 die Aktie als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" einstufen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Vistra, jedoch erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 33 USD, was einer Erwartung von -45,81 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Bewertung für Vistra als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Vistra derzeit bei 1,97 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,79 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Vistra-Aktie positive Signale, da der RSI bei 0,33 liegt und der RSI25 bei 11,11, was beide zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Vistra-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Analysteneinschätzung ein positives Rating.