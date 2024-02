Vistra Energy Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Vistra Energy":

Die Stimmung und der Buzz um die Vistra-Aktie haben sich in den letzten Wochen positiv entwickelt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vistra-Aktie daher ein gutes Rating.

Aus fundamentaler Sicht wird die Vistra-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,8 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" ist die Aktie um 83 Prozent niedriger bewertet. Diese Kennzahl signalisiert daher ebenfalls eine gute Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Vistra derzeit eine Dividendenrendite von 1,97 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,66 Prozent liegt. In dieser Kategorie erhält die Vistra-Aktie daher eine schlechte Bewertung.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Vistra gesprochen, was zu einer guten Anleger-Stimmung führt. Insgesamt wird die Messung der Anleger-Stimmung daher ebenfalls mit gut bewertet.