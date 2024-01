Vistra Energy Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Vistra Energy":

Die Aktie von Vistra bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,57 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,57 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 28,28 liegt, während das Branchen-KGV bei 129,75 liegt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Vistra zeigt einen Wert von 33,19, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 30,47 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Vistra.