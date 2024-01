Vistra Energy Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Vistra Energy":

Analysten schätzen die langfristige Entwicklung der Vistra-Aktie als positiv ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Derzeit liegt das Kursziel bei 33 USD, was einer Erwartung von -14,33 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 38,52 USD liegt. Auf Basis dieser Bewertungen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Vistra-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 25,31 als überverkauft gilt, was als positives Signal gewertet wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung als "Gut".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vistra-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 29,44 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 38,52 USD deutlich darüber liegt, wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Vistra-Aktie mit einem Abweichungswert von +8,54 Prozent eine positive Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Vistra-Aktie langfristig unterdurchschnittlich ist. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum negativ zugenommen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive langfristige Analysteneinschätzung, ein überverkauftes Signal im RSI, positive Werte im gleitenden Durchschnitt und ein insgesamt schlechtes Sentiment und Buzz im Internet.