Vistra Energy Aktie: Es wird konkret!

Mit einer Dividendenrendite von 2,57 Prozent liegt die Vistra-Aktie 3,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion die Bewertung "Schlecht".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Vistra auf 28,99 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 37,72 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +30,11 Prozent, was zur Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 34,65 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +8,86 Prozent ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Vistra-Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im fundamentalen Bereich beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 28,28 und liegt mit 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) von 125. Die Aktie wird somit aus heutiger Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält deshalb auf dieser Stufe die Bewertung "Gut".

Die Analysten bewerten aktuell die Vistra-Aktie als "Gut". Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Vistra vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (33 USD), hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -12,51 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 37,72 USD), was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Zusammenfassend erhält Vistra daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.