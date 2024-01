Vistra Energy Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Vistra Energy":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Vistra auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 38,27 Punkte, was darauf hinweist, dass Vistra weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 34,67, was ebenfalls auf eine "neutrale" Einstufung hinweist.

In Bezug auf Dividenden schüttet Vistra derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler. Der Unterschied beträgt 2,02 Prozentpunkte (2,57 % gegenüber 4,59 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Vistra eingestellt waren. Es gab 11 positive Tage, einen negativen Tag und zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "guten" Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Vistra-Aktie abgegeben, von denen 1 Bewertung "gut", 0 "neutral" und 0 "schlecht" waren. Dies führt zu einem "guten" Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 33 USD, was auf ein Abwärtspotenzial von -13,32 Prozent hindeutet und somit zu einer "schlechten" Empfehlung führt. Insgesamt erhält Vistra daher ein "neutrales" Rating basierend auf dieser Analyse.