Vistra Energy Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" verzeichnet Vistra eine Rendite von -61,2 Prozent, was mehr als 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 20,8 Prozent, wobei Vistra um 82 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Vistra untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Vistra aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Vistra von Analysten als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv, 0 neutral und keine negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Vistra vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 33 USD, was einer Erwartung von -15,86 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vistra beträgt 28, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (KGV von 130,96) unter dem Durchschnitt liegt, und somit eine Unterbewertung signalisiert. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.