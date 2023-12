Vistra Energy Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Vistra Energy":

Der Relative Strength Index (RSI) der Vistra-Aktie zeigt, dass das Wertpapier in den letzten 7 Tagen überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis neutral. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Rating für Vistra nach der RSI-Bewertung.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Vistra in den letzten zwölf Monaten ist "Gut", basierend auf einer "Gut"- und zwei "Neutral"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 33 USD für das Wertpapier, prognostizieren die Analysten ein Abwärtspotenzial von -13,61 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Vistra daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Stimmungsbild für Vistra hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien wird als neutral bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Hier zeigt sich, dass Vistra mit einem KGV von 28,28 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 124,81, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Vistra, die auf überverkaufte RSI-Werte und eine negative Stimmungsveränderung hinweist, aber auch auf eine unterbewertete fundamentale Analyse.