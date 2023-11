Vistra Energy Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Vistra Energy":

Die technische Analyse von Aktien beinhaltet verschiedene Indikatoren, um den Trend und die Stimmung der Anleger zu bewerten. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der Aufschluss darüber gibt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Bei der Vistra-Aktie wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 27,9 USD, während der letzte Schlusskurs bei 35,22 USD liegt, was einer Abweichung von +26,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 33,36 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs (+5,58 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vistra-Aktie auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung von Analysten zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen für Vistra vorliegen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für den letzten Monat liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 33 USD, was zu einer potenziellen Abnahme von -6,3 Prozent vom letzten Schlusskurs (35,22 USD) führen könnte.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Aktuelle Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und positive Themen rund um Vistra, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vistra-Aktie beträgt aktuell 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 32,6, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Vistra-Aktie.