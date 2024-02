Vistin Pharma ASA Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die technische Analyse der Vistin Pharma Asa-Aktie zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 22,98 NOK, während der letzte Schlusskurs bei 23,5 NOK liegt, was einer Abweichung von +2,26 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 23,03 NOK liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+2,04 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die Vistin Pharma Asa-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vistin Pharma Asa liegt bei 78,57 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Einstellung gegenüber Vistin Pharma Asa. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen hauptsächlich auf negative Themen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Daher erhält Vistin Pharma Asa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.