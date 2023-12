Vistin Pharma ASA Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Vistin Pharma Asa-Aktie wird in einer neuen technischen Analyse bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 22,18 NOK. Der letzte Schlusskurs von 22,9 NOK weicht um +3,25 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (22,62 NOK) weist mit einer Abweichung von +1,24 Prozent einen ähnlichen Wert auf, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung unter den Anlegern spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Sozialen Plattformen zufolge waren die Kommentare zu Vistin Pharma Asa neutral, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Vistin Pharma Asa-Aktie weist einen Wert von 24 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis mit einem Wert von 46,67 weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Vistin Pharma Asa.

Zusätzlich zur technischen Analyse und dem RSI wird auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie betrachtet. Die Diskussionsintensität im Netz hat die übliche Aktivität hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für Vistin Pharma Asa.