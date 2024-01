Vistex trauert um Sanjay Shah, den Gründer, Geschäftsführer und Chefarchitekten von Vistex

Hoffman Estates, Illinois (ots/PRNewswire) -Vistex gab heute den unerwarteten Tod von Sanjay Shah, dem Gründer, Geschäftsführer und Chefarchitekten von Vistex, bekannt. Sanjay Shah und Raju Datla, Vorstandsvorsitzender von Vistex, wurden bei einem tragischen Unfall, der sich am 18. Januar 2024 auf einer Firmenveranstaltung ereignete, schwer verletzt. Vistex bestätigt, dass Sanjay Shah verstorben ist und Raju Datla noch immer im Krankenhaus liegt.Das Unternehmen ist in Gedanken bei Sanjays Familie und all jenen, die Sanjay beruflich und privat kannten, und spricht ihnen sein tiefes Beileid aus. Sanjay Shah war eine herausragende Führungspersönlichkeit, deren Präsenz das Arbeitsleben eines jeden Mitarbeiters und Kollegen bei Vistex prägte. Die Führungsqualitäten und die Präsenz von Sanjay waren wahrhaftig einzigartig und er wird von allen schmerzlich vermisst.Derzeit steht die Trauer um Sanjay für uns im Vordergrund. Weitere Informationen werden wir Ihnen nach Ablauf der offiziellen Trauerzeit zukommen lassen.Informationen zu Sanjay ShahSanjay Shahs Bootstrap-Geschichte begann, nachdem er Mumbai, Indien, verlassen hatte, um an der Wirtschaftsfakultät der Lehigh University zu studieren, wo er 1989 im Alter von 21 Jahren seinen MBA machte. Er hatte Positionen bei PricewaterhouseCoopers und General Motors inne, bevor es ihn nach Deutschland verschlug, wo er für den Software-Riesen SAP tätig war.Nachdem er SAP verlassen hatte, gründete er Vistex, das seine Geschäftstätigkeit im Laufe von zweieinhalb Jahrzehnten weltweit ausgebaut und sein Portfolio auf 15 Branchen ausgedehnt hat. Als Selfmade-Unternehmer hegte Shah den tief verwurzelten Wunsch, etwas zurückzugeben. Im Rahmen der Corporate-Social-Responsibility-Initiativen von Vistex gründete Shah die Vistex Foundation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4074040-1&h=1024773311&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4074040-1%26h%3D3896089547%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.vistexfoundation.org%252F%26a%3DVistex%2BFoundation&a=Vistex+Foundation), die gemeinnützige Organisationen mit den Schwerpunkten Gesundheit, Bildung und Grundbedürfnisse unterstützt, sowie Vistex Endeavor (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4074040-1&h=242495472&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4074040-1%26h%3D3604252240%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.vistex.com%252Fendeavor%252F%26a%3DVistex%2BEndeavor&a=Vistex+Endeavor), eine von Mitarbeitern getragene Wohltätigkeitsorganisation, die das ehrenamtliche Engagement im Unternehmen fördert.Da für Shah das lebenslange Lernen eine Herzensangelegenheit war, spendete er der Lehigh University 5 Millionen US-Dollar zur Gründung des Vistex Institute for Executive Learning and Research (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4074040-1&h=3669219871&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4074040-1%26h%3D750873528%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbusiness.lehigh.edu%252Fexecutive-education%26a%3DVistex%2BInstitute%2Bfor%2BExecutive%2BLearning%2Band%2BResearch&a=Vistex+Institute+for+Executive+Learning+and+Research). Im Jahr 2020 wurde das Vistex Hospital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4074040-1&h=645424822&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4074040-1%26h%3D247826817%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.vistexhospital.org%252F%26a%3DVistex%2BHospital&a=Vistex+Hospital) in Bihar, Indien, eröffnet, in dem die Gemeinde primäre und sekundäre medizinische Versorgung erhält. In jüngster Vergangenheit wurde das Krankenhaus zudem als nationales Modell einer Covid-19-Einrichtung ausgezeichnet.Informationen zu Vistex Die Lösungen von Vistex helfen Unternehmen, die Kontrolle über ihre geschäftskritischen Prozesse zu erlangen. Angesichts der Vielzahl von Programmen, die die Preisgestaltung, den Handel, die Lizenzgebühren und Incentives umfassen, kann es schwierig sein zu erkennen, wohin all das Geld fließt, geschweige denn, wie viel Einfluss sie auf den Umsatz und das Ergebnis haben. Mit Vistex können die Stakeholder des Unternehmens die Zahlen betrachten, erkennen, was wirklich funktioniert, und herausfinden, was als Nächstes zu tun ist. So können sie sicherstellen, dass jeder ausgegebene oder verdiente Dollar tatsächlich zum Wachstum beiträgt und nicht nur zusätzliche Kosten verursacht. Die größten Unternehmen der Welt aus den verschiedensten Branchen verlassen sich jeden Tag auf Vistex, um ihr Geschäft voranzutreiben. 