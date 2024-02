Vistex ernennt Amos Biegun zum Interims-CEO

Hoffman Estates, Illinois (ots/PRNewswire) -Vistex gab heute bekannt, dass Amos Biegun zum Interimsvorstand ernannt wurde.Nach dem tragischen Tod des Gründers und CEO von Vistex, Sanjay Shah, hat Vistex Amos mit der Leitung des Unternehmens beauftragt. In den letzten zehn Jahren hat Amos bei Vistex den Geschäftsbereich Rights & Royalties geleitet und war Managing Director des Unternehmens in Großbritannien. Davor war Amos fast 20 Jahre lang CEO von Counterpoint Systems, einem führenden Anbieter von Rights & Royalties-Software, bevor Vistex das Unternehmen 2014 übernahm. Seine frühere Erfahrung als CEO und Unternehmer sowie seine langjährige Tätigkeit als Mitglied des Global Leadership Teams von Vistex machen Amos zum idealen Kandidaten, um das Unternehmen durch diese nächste Phase zu führen.„Sanjay war ein unglaublicher Visionär und Unternehmer, sein Tod hat uns alle untröstlich gemacht. Ich fühle mich geehrt, dass man mich zum CEO von Vistex gewählt hat, während wir in diese nächste Phase eintreten. Vistex wird weiterhin erstklassige Softwarelösungen und Dienstleistungen für seine Kunden anbieten", sagte Biegun. „Zusammen mit unserem Führungsteam und all unseren Kollegen bei Vistex bleibe ich der Vision verpflichtet, die Sanjay entworfen hat, und wir werden sie jetzt und in Zukunft weiter umsetzen.Informationen zu Vistex Die Lösungen von Vistex helfen Unternehmen, die Kontrolle über ihre geschäftskritischen Prozesse zu erlangen. Bei einer Vielzahl von Programmen, die Preisgestaltung, Handel, Lizenzgebühren und Anreize abdecken, kann es kompliziert sein, zu erkennen, wohin das Geld fließt, geschweige denn, wie sehr es sich auf den Umsatz und das Ergebnis auswirkt. Mit Vistex können die Stakeholder des Unternehmens die Zahlen betrachten, erkennen, was wirklich funktioniert, und herausfinden, was als Nächstes zu tun ist. So können sie sicherstellen, dass jeder ausgegebene oder verdiente Dollar tatsächlich zum Wachstum beiträgt und nicht nur zusätzliche Kosten verursacht. Die größten Unternehmen der Welt aus den verschiedensten Branchen verlassen sich jeden Tag auf Vistex, um ihr Geschäft voranzutreiben. Besuchen Sie www.vistex.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/510323/Vistex_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4085023-1&h=4007837288&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4085023-1%26h%3D3067645554%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F510323%252FVistex_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F510323%252FVistex_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F510323%2FVistex_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vistex-ernennt-amos-biegun-zum-interims-ceo-302056079.htmlPressekontakt:Alex Dehnert,alex.dehnert@vistex.comOriginal-Content von: Vistex, Inc., übermittelt durch news aktuell