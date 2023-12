Visteon Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse zeigt, dass die Visteon-Aktie derzeit gemischte Signale sendet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 138,29 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 129,05 USD darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 121,62 USD, was über dem aktuellen Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Visteon-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Visteon derzeit bei 0 Prozent liegt, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3830.27 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Visteon mit 20,92 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Visteon-Aktie in den letzten zwölf Monaten von Analysten verschiedene Einstufungen erhalten hat, darunter 1 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen. Basierend auf diesen Einstufungen wird eine langfristige Einstufung von "Neutral" abgeleitet. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 155,2 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 20,26 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Visteon die Einschätzung "Gut".